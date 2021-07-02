台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）2日召開2021年股東常會，由總經理葉俊良主持，會中承認2020年度營業報告書及財務報表，並討論盈餘分配案。沛波去年營收創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）為1.74元，經全體出席股東通過，決議配發1.2元現金股利，將公司經營成果與全體股東分享。

這次股東會因公司業務拓展暨管理需求，增設副董事長乙職，同時為提升公司治理並維護股東權益，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

總經理葉俊良在股東會上感謝董事及所有股東的支持，並表示沛波2020年營收站上歷史高峰31.15億元，年增3.41％，主因是鋼價連續走揚與國內工程需求釋出，以致於鋼筋產品供不應求，而沛波透過在北、中、南部擴建二次加工廠打造自己的優勢通路，就地提供客戶更完善的產品，且持續投入科技管理，將電子業供應鏈的生產、銷售、庫存管理概念導入鋼鐵業，客戶下單前已備妥原料，以達即時交貨給客戶、降低庫存及提升作業效率，進而帶動公司業績逐月成長，展現轉型成效並提升公司競爭優勢。

葉俊良並指出，5月份因國內疫情嚴峻，工地為配合防疫政策採分流上班，工地出工率下降，雖出貨略受疫情影響，但今年以來國內營建業推案量多及公共工程持續釋出，對鋼筋等建築材料需求持續暢旺，公司會謹慎觀察後續疫情與市場變化，以做出有效之應變措施。期盼股東與員工能共體時艱，並相信沛波有足夠的實力可以度過這個疫情艱難時期。

展望今年，公司維持正向看法，伴隨台商回流、基礎建設啟動，對建築用鋼需求穩定增長，公司將持續強化產品組合擴大市佔率，以更精準的目標策略來區隔市場，精準行銷，同時更有效率的管理以降低成本，進一步提升整體獲利空間。