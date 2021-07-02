枋寮出現2例印度Delta病毒株感染案例後，屏東縣政府料敵從寬，在鄉內設置3處篩檢，更啟動前進指揮所，由於篩檢任務將告一段落，屏東縣長將於3日親自督軍，率環保局人員與國軍化學兵共120人兵分三路，進行枋寮全鄉大消毒，務必徹底防堵病毒，讓枋寮鄉親開啟另一階段防疫生活。

Delta變種病毒來勢洶洶，讓民眾絲毫不敢大意，屏縣府統計，光2日施打疫苗總數，就達到9925人，幾乎是先前施打量能的一倍以上，民眾直言，真的被嚇壞了。

為求慎重，縣府在枋寮國小、東海國小及建興國小的3座篩檢站，原訂開設到7月1日，為達到更高篩檢率，特別延長到一天到2日才結束，共有9159人完成篩檢，7104人PCR檢測陰性，今天篩檢的2055人送驗中。

屏東縣長潘孟安表示，雖然篩檢結束，但前進指揮所仍將維持，將移至枋寮高中繼續運作，從3日起連續3天進行環境大清消，他也會到場督軍，人員包括環保局及國軍化學兵共120人，屆時兵分三路進行，只要民眾願意開門讓工作人員進入，就一定會進入家戶清消，徹底防堵病毒。

因此，屏縣環保局下午召開沙盤推演會議， 邀請國軍八軍團、民政處、後指部、39化兵群、枋寮鄉公所、枋寮分局共同與會，決議消毒分為三大隊，將從上午8時30分，於枋寮村德興宮集合整備，9時準時出發。

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