三級管制一再延長，不少學校活動都改成線上模式，但近日有國中家長向桃園市議員黃敬平陳情孩子畢業證書尚未拿到，但高中新生報到又要檢附畢業證書不知道該怎麼半，對此教育局回應，證書可於註冊時繳交。

往年在未受疫情的影響下，學生於6月下旬即可取得畢業證書，以供後續多元管道的入學，但因日前管制延後，學生須於7月12日後才得領會，不便報到，黃敬平指出，目前有些高中採線上報到，但有些學校卻還是需檢附實體畢業證書，各校作法不一，黃敬平呼籲，教育局應該給予學校明確的行政指導，

對此，桃園市教育局回應，6月8日已正式函文各公私立高中職於辦理110學年度高一新生報到作業改採彈性措施如線上、傳真、郵寄或電話等通訊方式報到，以免學生、家長親自到場辦理，並指出，國中畢業證書正本可於註冊時再繳交，如學校未遵規定，請聯絡教育局告知學校名稱，會立即要求改善。

此外，教育局也補充，因應三級防疫警戒期間，為避免群聚以及遵守防疫人數規定，日前函文各校應於7月12日後通知學生返校領回私人物品、畢業證書，並強調，如有特殊需求，學校仍得配合採郵寄方式送達，教育局指出，7月12日後會視疫情狀況滾動式調整，如學生、家長有疑慮可洽教育局詢問。