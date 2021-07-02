嘉義沿海地區因有地層下陷、土壤鹽化的問題，不僅在地居民農耕不易，海岸造林工作也是相當有難度，林務局嘉義林區管理處去年6月在嘉義東石沿海地區試驗栽植原生烏腳綠竹試驗，林管處表示，這批竹苗由原來70公分生長到超過2公尺高，部分開始可以收成，未來可推廣給海岸鹽化地農民種植，不僅兼顧生計又可營造海岸防風林及提高生物多樣性，一舉數得。

烏腳綠竹是台灣特產，生長迅速且可扦插繁殖，是海岸防風林的潛力樹種，嘉義林管處副處長李定忠表示，目前在東石鄉試驗栽植45株抗鹽烏腳綠竹，竹苗來自中央研究院前研究員黃麗春與工業技術研究院合作培育的抗鹽烏腳綠竹組織培養苗，可耐1度海水，過去在金門料羅灣種植有不錯的成果。

嘉義林管處種植的林地位於漁塭旁，土壤為壤質砂土且有鹽化現象，栽植環境排水好，且竹子忌罹煙草嵌紋病毒 (TMV)，所以栽種的人員都不可以有抽煙習慣。

林管處人員說，前陣子乾旱，雨量少日照強，部分葉子末端有枯黃佈滿蚜蟲在吸食汁液，但因蚜蟲、螞蟻、瓢蟲三者之間的共生關係，雖然有蟲害並不需施用藥劑，經大雨過的滋養，葉子及蟲害情況已改善，雨後的夏筍也嶄露頭角。

嘉義林管處指出，對於試驗性培育的抗鹽烏腳綠竹，除利用儀器檢測鹽度、導電度、酸鹼度等蒐集土壤鹽度資料，也會採取土壤樣本再請臺南區農業改良場檢測土壤相關特性，檢測結果表土導電度較高、有鹽化現象且偏微鹼性，後續將繼續研析竹子耐鹽的容許程度，目前因剛種植滿1年，還無法評估產量，未來有望推廣到嘉南沿海地區，讓農民栽植高纖綠寶石賺取綠金。