喬友大樓產權142位閒置樓層讓疫旅館暴露危險中。（吳敏菁攝）

喬友大樓大火，啟動3部雲梯車。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

防疫旅館設在頭重腳輕大樓，閒置樓層過去就發生縱火，管理漏洞明顯易見，卻還照核發執照，允許營業，引起批判的聲浪，彰化縣長王惠美表示，喬友大樓7、8、9樓申請辦公使用為旅館業，是由高強度使用的百貨業變更為較低強度使用，其結構安全都經專業認證單位鑑定安全無虞，才同意核發變更使用執照，會依火調報告及原因查明後，再啟動大樓鑑定來作是否危樓判定。

喬友大樓大樓管理主任委員和百香果商務旅館負責人蔡進峰表示，大樓是81年落成啟用的建築物，以百貨、舞廳、餐廳等複合型功能用途。因為閒置，影響彰化市門面觀瞻，肩負地方政府、市民活化的希望，5年前才買下其中6、7、8、9和，7至9樓投入經營商務旅館，去年才開張，就遇上疫情吃緊，投入當防疫旅館，為了提供防疫量能，6樓也投入裝潢設備，又向五信貸款買12至13樓，只為配合政府政策，讓防疫量能更充裕，豈料2樓起火，已經投入數千萬元，根本也是受災戶。

蔡進峰表示，喬友大樓產權多達142人，5年前成立管委會成立後，沒有人繳過管理費，且不同樓層分屬不同私產，各有管理人，根本無從介入。據了解，2樓有42個櫃位，3樓和15樓，王姓產權人死亡，兒子成為資產管理者，私產相當複雜。

建設處表示，大樓的建築結構沒有問題，但閒置樓層造成管理問題，從新擬定要求強化管理措施。

彰化市長林世賢則要求要提拿魄力，祭出獎勵措施，不只是這棟喬友大樓，造成死角的閒置大樓才有解決之道，否則於法不能拆，卻成了都市管理上的漏洞。

彰化縣長王惠美表示，建築物拆除分為兩種，一是經全部所有權人同意下，可以辦理建物拆除，必須申請拆除執照，另縣府會透過都更獎勵手段來加速拆除重建。再者是強制拆除，將依結構鑑定因火災之故，導致結構安全受損傾頹損壞的情況，已明顯影響公共安全者，即會判定強制拆除，喬友案會依火調報告及原因查明後，才能啟動大樓鑑定。

王惠美強調，這次事件，將針對11樓以上的126棟建築物即日起全面啟動大樓公安複查，先把高樓層逐一清查，做好安全確認。未來樓層使用，將會優先考量低樓層是否閒置棄用及未營業等因素，並納入未來發照許可的檢討標準。並強調以後建造都要數位化，讓消防救災第一時間就能拿到圖，最快早到就災路徑。

彰化縣大樓越來越多，彰化縣雲梯車有7輛，6輛30公尺，其中最新1輛是50公尺，這次雲梯救災量能是不是足夠也引起討論，王惠美表示，還好縣政府去年追加預算3500萬元，採購50公尺高的雲梯車，可達17層樓高的雲梯車加入救災行列，這輛雲梯車救是在第一時間啟動救災，不然可能死失傷可能會夠多，未來會加強防疫旅館人員訓練，強化這類危急事件的中心指揮。