民眾近期配合居家防疫政策，少了出門到戲院看片樂趣，大家轉往線上影音平台享受聲光娛樂。MyVideo推出一系列超強動作爽片，看世界各地男星大展陽剛帥氣的一面，更囊括一票戰力強悍的爸爸們，包含劉德華的《拆彈專家2》、地方爸爸鮑勃奧登科克的《無名弒》、動作爽片《真人快打》等片全都看得到。

《拆彈專家2》由「華仔」劉德華回歸打造全新故事，片中飾演的拆彈專家「潘乘風」因一次任務炸斷左腿，裝上義肢的他靠意志迅速恢復強健體魄，而戲外當爸的他，更能理解角色克服困難的堅持與韌性。《真人快打》由名導溫子仁監製，延續電玩原著血腥暴力的格鬥風格，與武打高手們並肩對抗外世界的敵人，從頭打到尾令人大呼過癮。

《無名弒》揭開地方爸爸藏身已久的武打神技，由《捍衛任務》編劇德瑞克柯斯達操刀劇本，《絕命律師》型男鮑勃奧登科克飾演默默無名的中年男子，為替妻小向劫匪復仇，他深藏不露的致命殺人能力再度浮現，有如「殺神」上身。「地表最強老爸」連恩尼遜也沒閒著，在新片《捍衛救援》再度出任務，受人之託保護年幼男孩躲避窮追不捨的殺手，展開一場命懸一線的生死之戰。

《唐人街探案3》以華麗卡司打造懸疑動作喜劇，由王寶強、劉昊然、妻夫木聰、托尼賈主演，更邀來多位亞洲一線明星加盟演出，包括長澤雅美、染谷將太、鈴木保奈美、淺野忠信、邱澤、張鈞甯、劉德華、文詠珊等，進行亞洲最強神探之間的較量。此外，《拆彈專家》、《唐人街探案》都確定會再推出續集，《無名弒》劇組近來受訪也透露正在撰寫續集劇本，在各作新品續集推出前，觀眾可先回味經典劇情。

MyVideo力挺防疫不遺餘力，於即日起至7月31日舉辦「智慧電視嘉年華」，於活動期間內在各大品牌Android TV電視、BOX上Google Play下載MyVideo，凡新用戶登入即享最高免費45天豪華月租方案，平台內容都能看到飽。