近期台股進入除權息高峰，相關題材成為市場關注焦點，而台股因擁有高殖利率題材，除國內投資人關注大盤是否能上演填息行情外，較其他國家高的殖利率也吸引國際資金流入，看好下半年台股在產業旺季及除息行情帶動下，可望持續挑戰新高。

統計台股現金殖利率約為2.56％，相對全球其他國家股市高，觀察到歐洲股市現金殖利率約為2.34％，陸股現金殖利率約1.94％，美國股市現金殖利率則僅有1.48％。

瀚亞高科技基金經理人姚宗宏表示，台股平均現金殖利率約2.56％，明顯優於亞洲其他股市。另一方面，許多大型權值股甚至績優股，殖利率更有機會超過4％以上，在全球低利率環境下相當具有吸引力。加上新台幣在各國貨幣中表現對強勢，看好外資資金下半年回流可能性高，可望再度推升股市表現。

姚宗宏指出，台股除殖利率題材外，全球半導體缺貨情況尚未緩解，整體產業需求強勁，企業獲利看增等，都是今年台股的利多因子。同時又將進入第三季電子股傳統旺季，整體而言市場情緒樂觀，有機會持續吸引資金流入。

雖然5月以來因為國內疫情升溫，導致台股出現較大幅度的修正，但隨著政策控制以及疫苗施打人數增加，預計疫情對台灣總體經濟造成的負面影響有限。姚宗宏認為，再就技術面來看，台灣疫情爆發後台股從低點反彈，大盤並再創歷史高點，顯示市場已經不受疫情影響，無須過度擔憂疫情問題。

整體而言，台股相較其他國家擁有較高的殖利率優勢，歷年來填息機率又高，看好接下來除權息行情表現。加上第三季電子股可望在傳統旺季加持下，再次成為盤面焦點，建議可利用定期定額方式，持續布局聚焦科技股題材台股基金，若出現非基本面影響拉回修正，可順勢逢低加碼。