萬海5月稅後大賺54.32億元，年增17倍，每股盈餘（EPS）2.45元，但獲利較4月衰退，主因為船期延誤，營收遞延。統計今年前5月，萬海EPS已達11.82元，賺逾1個股本。

萬海因達公布注意交易資訊標準，今天公告自結財報，5月稅後純益54.32億元，年增率1754.47%，EPS為2.45元，獲利受船期延誤影響，營收遞延。

依萬海先前公告數據來看，首季EPS達6.62元，4月為2.75元，再加計本月，今年前5月每股已賺11.82元。

萬海擴充船隊動作不斷，日前宣布訂造12艘3055TEU（20呎貨櫃當量）全貨櫃輪，預計2023年7月底起陸續交船，總金額約152.91億元至162.86億元。

研調機構Sea-Intelligence資料顯示，各大船公司5月準班率降至38.8%，屬於極差水平，萬海5月準班率較4月衰退14.4%；Sea-Intelligence指出，港口壅塞、船舶延誤的情況恐尚未結束。

在缺櫃、塞港、船班延誤不斷循環下，海運運價漲勢似乎沒有盡頭，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）本週指數達3905.14點，創歷史新高，且較上週上漲119.94點，漲幅3%。

遠東到美東每40呎櫃運價上漲310美元，至9254美元，持續寫下新高價；遠東到美西每FEU運價4944美元，大漲228美元。

遠東到歐洲航線每20呎櫃（TEU）運價週漲307美元，至6786美元，遠東到地中海本週上漲141美元，每TEU 達6655美元，兩者均創新天價。（編輯：楊蘭軒）1100702