中選會今日宣布今年四項公投因疫情影響延期至12月18日舉行。藻礁公投推動聯盟表達肯定公投延後，但也呼籲，公投前，中油三接的海上工程應先停工，以免藻礁遭到無法回復損害。

藻礁公投也呼籲，政府應努力讓疫情在公投前早日平息，政府應就投票環境及相關應變做好防疫措施，包括國內的不在籍投票及移轉投票法制化等。

此外，因應疫情，藻礁公投推動聯盟將持續舉辦線上論壇相關活動；若疫情趨緩，將規劃與民眾面對面說明等宣傳活動。