公投延至12月18日 藻礁公投聯盟肯定但仍籲「三接應先停工」 18:552021/07/02 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中選會今日宣布今年四項公投因疫情影響延期至12月18日舉行。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中選會今日宣布今年四項公投因疫情影響延期至12月18日舉行。藻礁公投推動聯盟表達肯定公投延後，但也呼籲，公投前，中油三接的海上工程應先停工，以免藻礁遭到無法回復損害。 藻礁公投也呼籲，政府應努力讓疫情在公投前早日平息，政府應就投票環境及相關應變做好防疫措施，包括國內的不在籍投票及移轉投票法制化等。 此外，因應疫情，藻礁公投推動聯盟將持續舉辦線上論壇相關活動；若疫情趨緩，將規劃與民眾面對面說明等宣傳活動。 828公投延期年底 黃士修促政院開始啟動「移轉投票」 公投延至12月18日 核四公投領銜人：難保不會有疫情 #公投 #藻礁公投 #聯盟 #三接 #推動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北確診者喉嚨痛 曾南下美濃婆家5日匡列32人 16:092021/07/02 生活 藻礁公投延年底 潘忠政呼籲中油：應表態暫時停工 17:242021/07/02 生活 民進黨編5700萬「宣傳公投」 羅智強辦公室主任曝對抗唯一方法 09:352021/07/02 政治 按摩師假釋出獄又性侵、猥褻9人 判刑12年6月 21:162021/07/02 社會 疫情嚴峻 民進黨團呼籲公投延期 10:492021/07/02 政治 公投延至12／18舉行 國民黨籲立即暫緩萊豬進口、三接工程 17:172021/07/02 政治 828公投是否延期 中選會今拍板 04:102021/07/02 政治要聞 《電子通路》展碁配息2元 7月19日除息 16:492021/07/02 財經 影／828如期舉辦公投？指揮中心回應了 09:222021/07/02 生活 完備公投配套 藍黨團主張召開臨時會討論不在籍投票修法 11:252021/07/02 政治 避免群聚疫情擴散 民眾黨籲中選會公投延期辦理 11:072021/07/02 政治 生活熱門新聞 周六變天 未來一周天氣出爐 氣象局曝今年颱風數量 - 生活 感染源不明！十甲旺市場麵店2確診 中市篩驗1542人結果出來了 - 生活 NCC喬建中慘了！火燒玉山12天 林務局曝天價求償金額 - 生活 - 中央社 郭台銘買BNT疫苗快到手了？傳永齡與上海復星簽署文件 - 生活 林昶佐嗆柯P反被市民洗臉 當下表情曝光網友截圖：太經典 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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