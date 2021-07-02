我國疫情嚴峻，環南市場近日傳出逾40起確診，中央流行疫情指揮中心與台北市政府成立聯合前進指揮所訂於今天起，要求台北畜產運銷股份有限公司轄下的台北市家禽批發市場緊急封閉3天休市清潔消毒，據統計，現在每天北禽的交易屠宰為4.8萬隻土雞，往後幾天的屠宰，農委會將媒合中南部屠宰場消化這些土雞的量，以確保消費者安全及家禽產品供應穩定。

據中央畜產會統計，北區紅羽土雞昨天的價格與前天一樣，皆為每斤43元，中華民國養雞協會秘書長王建培表示，現在為土雞淡季，每天北禽的屠宰量為4萬多隻，開會討論這些多出來的量要如何消化以確保雞農收益，農委會找了7至8家中南部屠宰場，以其現有量能，可以多屠宰3萬多隻的量，與北禽的量能相差無幾。

但王建培說，由於土雞雞農可能過去習於與特定承銷商配合，目前應盡速媒合這些雞農至中南部屠宰場，以確保價格。

農委會指出，北禽平均每日交易屠宰4.8萬隻土雞，為確保大台北地區家禽肉類產品供應穩定，已協調及調度鄰近大台北區域屠宰場增加量能，部分改由中南部屠宰場屠宰，以屠肉北運方式供應大台北地區，也已請中央畜產會及中華民國養雞協會等產業團體加強土雞產銷調度作業，以確保供應消費無虞。

農委會提及，白肉雞是國內雞肉消費大宗，已完全採用現代化電宰與冷鏈運輸系統供應全國民眾；北禽是特色土雞交易市場及附設屠宰場，處理量能約占15％，農委會將會全力協助防堵疫情，保障批發市場人員交易安全，請農民及消費者放心。