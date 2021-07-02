台北市環南市場爆出41人確診，中央與台北市政府在現場召開記者會，立委林昶佐指責台北市長柯文哲說的很多都是防疫常識，聽起來讓人覺得是廢話，不料反被環南市場自治會長林勝東嗆「你是中正萬華區的立委，從以前到現在，有替在地百姓發言過嗎，沒有啊！」資深媒體人黃光芹表示，林昶佐只是個插曲，焦點應回到柯市長身上；而柯文哲和新北市長侯友宜很像《龜兔賽跑》中的兔與龜，沒有跑到終點，看不出成敗。

針對林昶佐開嗆，柯文哲事後回應表示，在疫情之下如何討生活，這才是老百姓關心的，去講五四三跟他們無關，老百姓不想聽。

黃光芹2日在臉書貼文表示，大家都不會喜歡那個拖後腿的人。柯文哲之所以引起民怨大爆發，很直接的情緒在於，大家都不會喜歡那個拖後腿的人。至於什麼時機點，會被視為拖後腿？比如他自己立下的時機點。如果他搶先在7月12日之前先行微解封夜市，就不能抱怨今天民眾情緒大爆發。

黃光芹接著表示，她為何緊盯邊境？因為那是山海關，第一個關口破了，事情就難辦了；變種病毒一旦進來，各地方縣市首長有責任、也有義務，接棒把疫情堵住，不要向外擴散。高雄市長陳其邁一向做得很到位，屏東縣長潘孟安也迅速把Delta病毒壓制住。很可惜，柯文哲市長下半場敗戰，還禍延其他縣市，因此他必須力挽狂瀾。否則柯文哲的民調，只是短期效應。

黃光芹舉例指出，柯文哲和侯友宜很像是《龜兔賽跑》中的兔與龜，沒有跑到終點，看不出成敗。而閃靈林昶佐只是個插曲，焦點應回到柯文哲身上。

林昶佐嗆柯文哲動作慢 市場會長搶麥爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？