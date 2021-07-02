香港昨夜發生「孤狼式本土恐襲事件」，50歲嫌犯梁健輝持刀刺殺警察後，以同一把刀自插左胸心臟身亡。香港警方調查發現，梁嫌在遺書中寫下批評香港無自由、反對國安法等文字。

香港東網報導，昨天(7月1日)是「七一」回歸紀念日，晚間10時10分，嫌犯梁健輝在銅鑼灣崇光百貨對面，揮刀刺向一名男警背部後，再用同一把刀刺向自己的心臟，昏迷倒地後送院搶救不治。

警方調查，嫌犯梁健輝是單身人士，無前科紀錄及精神疾病就醫紀錄，為人內向木訥，任職某飲品公司採購部，雖然與父母同住新蒲崗崇齡街，但對兩老亦少言寡語，父母對他的工作一無所知。

警方調查，儘管梁嫌在網上社交媒體上並不活躍，但近年密切關注各種社會運動情況及相關報導，警方也在他的住處搜出大量反修例文宣，懷疑梁嫌在耳濡目染下深植仇警情緒，埋下犯案動機。

另外，案發時警方在他身上找到一支USB記憶體，裡面存有多封遺書，表明會在殺警後自殺，並向雙親交代後事，當中也包含批評香港無自由、反對國安法等文字。

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