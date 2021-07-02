中選會今舉行委員會議決議，因受疫情影響，將原定於今(2021)年8月28日舉行之全國性公民投票四案，改定於今年12月18日辦理。民進黨表示，尊重中選會依其獨立機關職權之專業判斷與決定。

至於原本規劃的施政說明會何時啟動，發言人劉康彥表示，此刻執政團隊上下一致以防疫為優先，現階段黨中央並無針對公投因應做討論。防疫還是當前最重要的工作，尤其今日又發生台北環南市場群聚事件，如何盡快控制疫情是大家目前最關心的事，唯有人民生活恢復正常運作，後續才有可能進行公投相關的活動。

劉康彥表示，公投是人民行使直接民權，表達自己對公共政策意見認同與否之重要權利，但因公投日為全國近期內最大規模人流移動與群聚的活動，在疫情仍然嚴峻的情況下，民進黨認同並尊重中選會依其獨立機關之職權所做延後投票日的專業判斷與決定。

劉康彦強調，此刻防疫優先，呼籲朝野全體民眾共同努力，持續團結合作，加強防疫，也期盼在疫情儘速獲得掌控並趨緩後，人民能更安心、順利的行使公投權利。