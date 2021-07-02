女子開玩笑地說，難道這是人工切邊？網友猜測大概是外送員的早餐，但忘記拿出來。（翻攝臉書社團《爆廢公社二館》）

全台拚防疫，不少人選擇叫外送減少外出，一名女子今（2日）在臉書發文，稱她叫早餐外送，卻收到沒點的切邊火腿蛋土司，甚至袋中的吐司邊緣不齊，讓她直呼「這是人工切邊嗎？」文章曝光引起網友討論。

該名女子2日在臉書不公開社團《爆廢公社二館》發文，一連曬出4張早餐餐點的照片，內文吐露，她外送叫早餐，卻收到訂單之外的餐點，袋上的品名寫著火腿蛋吐司切邊去菜，打開一看內袋的食物，吐司的邊緣呈現不規則鋸齒狀，讓原PO超級傻眼，忍不住吶喊「這是怎樣？」

女網友一早就被早餐嚇傻！上網發文詢問網友怎麼辦。（翻攝臉書社團《爆廢公社二館》）

原PO說，她發誓真的沒對吐司動過手腳，照片呈現的樣貌就是她看到的最初狀態，同時也補充說明，這些餐點在送來時全部都未封口，她想到這份來源不明的早餐和其他餐點被放在一起就覺得噁心，但還是感謝外送員。

文章曝光後，不少網友在留言區熱烈討論，有網友發現，該份火腿蛋餐點貼紙上的列印時間是10時3分，但原PO下單的餐點收據時間是9時56分，推測火腿蛋大概是外送員的，不小心吃到一半忘記拿出來。

也有網友說，「啊不是啊……點的單裡面沒有火腿蛋啊，大家有發現到嗎？真的可能應該是外送員的早餐不小心放進去了」、「還不快還給他，他好不容易把邊咬掉要吃到重點了，結果早餐不見了」、「外送員正在找他的早餐...」、「這是人工嘴巴切邊」，還有網友建議有疑問要先向外送平台客服詢問，或是直接致電店家處理。