林昶佐嗆柯文哲動作慢 市場會長搶麥爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

環南市場爆發群聚，事態嚴重，衛福部長陳時中、台北市長柯文哲上午親自到現場掌握狀況，而到場關心的立委林昶佐慘遭環南市場自治會長林勝東嗆聲，現場氣氛尷尬；對此，林勝東晚間發出聲明表示，「大官到場能苦民所苦為民喉舌，才是我們真正需要的，若不是來解決問題，請不要為一己之私變相落井下石。」

林勝東說，從5月初全台疫情尚未緊繃前，環南市場就已自發加強防疫，感謝期間給予眾多協助的北市府、醫護人員、多位中正萬華區議員，與每一位攤商夥伴們的配合，環南市場對於所有防疫政策皆兢兢業業配合，只求疫情盡快平安落幕。

林勝東指出，今日陳部長與柯市長攜手合作前來環南市場處理解決疫情問題，我們內心相當激動與感謝，但聽到中正萬華區林立委發言內容只為檢討北市府，而非在乎環南市場1060攤商，本人感到痛心並悲憤難忍，大官到場能苦民所苦為民喉舌，才是我們真正需要的，若不是來解決問題，也請不要為一己之私變相落井下石。

林勝東強調，民之所望簡單而渺小，我們不求富貴但求溫飽，懇請每一位官員與民意代表能夠感同身受，口水不會殺死病毒與根治疫情，卻會讓生活在基層的人連喘息機會都被淹沒，還望諸位大官們集中全力解決疫情。

林勝東聲明全文如下：

首先感謝並婉拒眾多媒體朋友提供暢所欲言的專訪與節目邀請，身為環南市場自治會長，今天記者會上的發聲並非圖我個人之名，僅是不希望環南1060攤商生計淪為作秀素材而被忽視。

從5月初全台疫情尚未緊繃前，環南市場就已經自發加強防疫，感謝期間給予眾多協助的台北市政府、醫護人員、多位中正萬華區議員，與每一位攤商夥伴們的配合，環南市場對於所有防疫政策皆兢兢業業配合，只求疫情盡快平安落幕。

今日陳部長與柯市長攜手合作前來環南市場處理解決疫情問題，我們內心相當激動與感謝，但聽到中正萬華區林立委發言內容只為檢討台北市政府，而非在乎環南市場1060攤商，本人感到痛心並悲憤難忍，大官到場能苦民所苦為民喉舌，才是我們真正需要的，若不是來解決問題，也請不要為一己之私變相落井下石。

民之所望簡單而渺小，我們不求富貴但求溫飽，懇請每一位官員與民意代表能夠感同身受，口水不會殺死病毒與根治疫情，卻會讓生活在基層的人連喘息機會都被淹沒，還望諸位大官們集中全力解決疫情。