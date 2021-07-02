一名網友日前發文表示，老妹最近打算五度報考機車駕照，還透露妹妹前四次沒考過的原因，網友一看全嚇傻，紛紛留言勸說：「拜託不要來當馬路三寶」、「放棄不要考了，免得害到人」。

原PO在Dcard發文表示，老妹最近決定第5次考機車駕照「5次沒過就送她一拳好了」，但前4次沒過原因讓他忍不說了一句：「她到底能不能上路啊！」

原PO接著一一透露老妹前四次沒考過原因：第一次直線7秒壓線2次，第二次前腳懸空一下扣8分，接著沒擺頭扣16分，最後在直角轉彎時，方向燈太晚關掉沒過。

第三次，老妹又是前面忘記擺頭扣16分，後來直角轉彎處，還是沒完全轉過去就關方向燈，一樣被說「太早關掉」再度宣告失敗。第四次更扯，同樣在直角轉彎處，後車輪還沒進到指定區，就把雙腳放下來，直接扣32分，還是沒過。

網友看到原PＯ妹妹前四次失敗原因不禁搖頭直呼「這樣上路會害死其他用路人」、「台灣夠多三寶了，不要又多一個」、「千萬別來當馬路三寶」、「感覺她騎上路就會搖擺不定，不會騎直線欸」、「考那麼多次拜託不要上路了...很危險」、「考超過2次應該列入管制，這種人上路太危險了」。