嘉縣衛生局接獲通報，嘉縣新增2例疑似施打AZ疫苗不良事件死亡案例，1例是82歲女性6月15日接種AZ疫苗，6月19日發現雙腳發黑送醫，6月30日過世；72歲女子6月16日接種疫苗，當天呼吸喘、血壓低送醫後過世，是否跟疫苗有關仍在調查中。

衛生局接獲通報82歲女性，有高血壓及糖尿病史，6月15日至水上國小接種AZ疫苗，接種後無症狀，6月19日洗澡時發現雙腳變黑，6月20日搭救護車至嘉義榮總灣橋分院就醫。衛生局指出，個案有虛弱無力、發冷等症狀，無發燒、PCR檢驗結果為陰性，收治內科一般病房，醫師診斷為泌尿道感染及肺炎合併敗血性休克，抽血檢查結果血小板低下，另檢驗發現個案雙側肺腫瘤，疑似肺癌，但家屬拒檢查診斷，後續狀況不佳，於6月30日死亡，相關細節調查中。

另一名72歲女子，有糖尿病、高血壓、失智、癲癇、肺水腫，6月16日早上10點在機構接種疫苗，當天晚上10點多呼吸喘、嗜睡、血壓低緊急送至署立朴子醫院後身亡，相關細節調查中。