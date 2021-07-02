全台進入三級警戒已將近50天，松山文創園區室內外區域全面暫停對外開放，許多松菸風格店家及創作者工廠品牌也大受影響，實體店面業績都掛蛋，園區為了幫助新創品牌度過難關，三級警戒期間店面都免收租金，目前延長到7月12日，如降為二級警戒也有減租優惠，盼能一起共體時艱，度過疫情衝擊。

三級警戒期間進駐園區的文創品牌也沒停下腳步，積極找尋新出路、新商機，像是擅長將竹編工藝的「本質創作室」創辦人李雅靖，在她的巧手下，竹編融入現代設計，並與其他自然材質如玻璃、陶藝和金屬等相結合，交織出創新作品，也讓傳統竹藝走出新的道路。

李雅靖表示，疫情發生前，品牌營收大部分以產品銷售為主，約占8成，但發生疫情後，線上DIY課程變得熱絡，目前拉升到6成，甚至還有國際精品品牌也找上她，開設專門針對VIP客戶的線上課程及材料包，接踵而來的異業合作也彌補實體店面無法營運的缺口。

兼具科學與美感的「賽先生科學工廠」旗下新品牌「小獵犬號」，主打生活風格，呈現科學優雅的一面；老闆娘Mandy說，從去年台灣爆發疫情以來，預期業績會受影響就開始準備，包括暫緩展店計畫、人事遇缺不補，也慢慢將實體的體驗課程轉為線上。

以純手工製作的飾品品牌混合基因MixGene，擷取生物多樣性作為靈感來源，作品風格大膽鮮明，長期以來培養一群忠實顧客，疫情爆發後，品牌主理人Nada更積極經營粉絲團，推出限量的新設計水晶原礦系列，主打客製化且只有VIP客人才買得到，獲得不錯的反應。

用「紙」做的台灣數位相機品牌「紙可拍」，在疫情爆發後，業績一路下滑，讓創辦人林秋吉開始思考如何尋找新商機，他發現酒精噴霧漸漸成為許多人隨身必帶的小物，但大部分都是塑膠材質外型不美觀，玻璃材質很厚重，他開始研發只有名片般大小的不銹鋼酒精噴瓶，外型也兼顧設計美感，一開賣就破千瓶，還獲得總統府採購作為外賓伴手禮。

松山文創園區總監陳玉秀表示，最壞的時候，也是最好的時候！雖然在疫情期間園區暫停對外開放，但並沒有停下腳步，與進駐品牌一起努力往前，持續在古蹟、生態及人文三方面提升，帶動北市原創力、強化文創軟實力。

松山文創園區也推出免費的「線上文創診療室」，邀請專業顧問、具實際市場經驗業者，提供文創工作者諮詢服務，對症下藥，解決文創業者所面臨的營運實務問題，申請時間至11月中旬截止。