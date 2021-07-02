82歲老翁無任何慢性病史，打完AZ疫苗隔天卻中風。（照片/游定剛 拍攝、曾小姐 提供）

北市一名82歲老翁，施打疫苗隔天卻發現左半邊無力，經醫生研判是小中風，也判定與施打疫苗無關，但由於老翁身體健康狀況良好，無三高及其他慢性疾病，投訴人曾小姐向《中時新聞網》表示，很難接受醫生的說法。對此，院方做出回應。

老翁打完疫苗左半邊無力，醫師研判與施打疫苗無關，家屬卻不能接受。（照片/曾小姐 提供）

「醫院從頭到尾就認定，父親中風和疫苗沒有關係」。曾小姐氣憤表示，這時間點太碰巧、太剛好了，並強調父親既沒有三高，也沒其他慢性病史，就這麼恰巧，接種完疫苗隔天就出現中風的狀況，難道不會做任何聯想嗎?

曾小姐無法接受醫生研判父親中風，與施打疫苗無關。（照片/吳振煌 拍攝）

事實上，曾小姐的父親，是在21日上午10點左右接種AZ疫苗，隔天卻發現左半邊無力，在家觀察一天後卻沒改善，23日叫救護車送醫，醫生判定是小中風。

曾小姐父親打完疫苗隔天中風，她也向衛生所提出「預防接種受害救濟」。（照片/吳振煌 拍攝）

曾小姐表示，醫生也和她說，知道家屬不能接受這（中風與疫苗無關）答案，但醫生的職責，就是醫病，其他無法協助，家屬也得自己通報。這讓她無奈，回頭再去詢問通知施打疫苗的衛生所，並遵循指示提出「預防接種受害救濟」申請及簽署切結書。

老翁施打疫苗隔天中風，有待釐清與確認。（照片/游定剛 拍攝）

打完疫苗後，老翁卻出現中風情況，雖可以申請接種救濟，但面對未來，高齡長輩若身體上出現任何變化，恐怕成為家屬身心上的煎熬，曾小姐質疑，原本健康的父親中風了，甚至現在還出現尿失禁的狀況，不知是否和施打疫苗有關係，因這一切都發生的太突然了。

負責幫老翁接種疫苗與急診的院方，也向媒體發出聲明表示，經過專業醫師判斷，非疫苗接種造成，病人經妥善治療後，恢復良好於26日出院，若民眾接種疫苗後，有副作用或疑慮也建議可利用疾管家「Taiwan V-Watch」COVID-19疫苗接種健康回報系統，進行健康追蹤及通報。

根據《台灣腦中風學會》資料公布，AZ疫苗注射5至20天後，大約有十萬分之一機會，會產生血小板低下的現象，其中則以中壯年的女性機率較高。而打疫苗與中風的關聯性目前也尚無定論，真相究竟為何，仍有待釐清與確認。

《中時新聞網》提醒您：打疫苗與中風的關聯性尚無定論