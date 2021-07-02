英國《每日郵報》（Daily Mail）2日報導，一名育有三名子女的25歲男性伊拉克廚師，先前在準備婚宴料理時不慎滑倒，竟跌進裝滿滾燙雞湯的大鍋之中，全身70%遭受三度燙傷，送醫治療多日後仍回天乏術。

根據報導，這名名為伊斯梅爾（Issa Ismail）的廚師，先前受僱在伊拉克北部庫德族自治區扎胡（Zakho）的「海瑟婚宴會館」（Hazel wedding hall），專門為婚宴、喪禮等儀式準備料理；6月15日卻在一次婚禮中，於攪拌放在地板上的一大鍋雞湯時不慎滑倒，整個人跌進滾燙的熱湯之中，全身遭受70%三度燙傷。

伊斯梅爾被送往約40英里（約64.4公里）外的杜胡克省首府杜胡克（Dohuk）醫院接受治療，醫護人員嘗試挽救他的性命，但在5天之後，伊斯梅爾仍因全身大面積嚴重燙傷而回天乏術。

伊斯梅爾的親戚霍斯尼（Zervan Hosni）表示，25歲的伊斯梅爾已擁有8年廚師經驗，在該婚宴會館也已工作達2年，每日收入約25000第納爾（約新台幣480元），身後留下2名女兒和1名才6個月大的兒子。

此事在伊拉克社群媒體上引起轟動，人們為他的不幸遭遇拭淚，並質疑當地餐廳和廚房的安全措施不足，竟將裝滿滾燙熱湯、且足以讓一名成年人跌進去的大鍋子直接放在地上。《海灣新聞》（Gulf News）指出，這次不幸意外已在當地政府引起加強餐廳和廚房安全規定的呼聲。