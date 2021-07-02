廣受菜鳥散戶歡迎的線上股票交易平台羅賓漢（Robinhood Markets），IPO（首次公開募股）申請文件1日曝光。內容顯示在迷因股熱潮推波助瀾下，羅賓漢帳戶數暴增1倍以上達1800萬，但為了籌資應付GameStop交易熱，今年第1季虧損14億美元。

羅賓漢計畫在那斯達克交易所掛牌，代號HOOD，估值超過400億美元。羅賓漢將保留20％到35％的股票給散戶投資人，讓他們有機會透過5月成立的新平台IPO Access，以IPO價買羅賓漢股票。

羅賓漢自釋出IPO消息後備受市場期待，周四曝光的IPO公開說明書揭露，根據向美國證管會（SEC）提交的文件，截至今年3月底，羅賓漢的資金帳戶數相較去年同期的720萬，年增151％達1800萬。

迄至2020年底，羅賓漢帳戶數為1250萬。從去年底到今年第1季結束，短短3個月羅賓漢就增加超過50％的客戶。這無疑是受惠於散戶瘋炒GameStop，但羅賓漢也因暫停客戶交易迷因股而被罵翻。

羅賓漢帳戶數暴增，除拜散戶大軍瘋買GameStop等迷因股之賜，還有熱中投資狗狗幣（dogecoin）等加密通貨。

不過據美國金融業監管局（Finra）周三披露，羅賓漢的總開戶數為3100萬，僅有1800萬個帳戶內有資金，那意味很多用戶的帳戶沒錢，只是利用羅賓漢app追蹤市場，並未實際參與交易。

資產管理規模已達800億美元的羅賓漢，今年第1季營收5.22億美元，與去年同期的1.28億美元相比激增309％。羅賓漢終於在去年由虧轉盈，喜獲淨利700萬美元，2019年尚虧損1.07億美元。

儘管羅賓漢Q1的用戶數及營收大增，該季赫見14億美元虧損，主要是受15億美元的一次性費用拖累，這筆費用源自1月底掀起散戶軋空大戶狂潮、GameStop股價發飆，羅賓漢不得不緊急籌資因應。