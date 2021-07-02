正妹插畫家「泥泥學姐 Janie」因傲人F罩杯身材和天真無害的臉蛋，多次登上《批踢踢實業坊》表特板，先前還以一張搭捷運睡著的照片被瘋狂肉搜，光是Instagram就擁有超過175萬粉絲，人氣相當高；日前泥泥學姐一如往常曬辣照，豐滿雙球快撐壞性感馬甲，但畫面太震撼遭質疑「人工」，她淡定5字高EQ回覆反被推爆。

泥泥學姐是畢業於國立中山大學的學霸，她平時除了在臉書或IG分享自己的創作外，也大方展現好身材，常常讓粉絲眼睛大飽眼福；日前泥泥學姐曬出一張試穿性感馬甲的照片，畫面中黑色綁帶馬甲看起來就像是被傲人雙峰撐爆，渾圓雙球快滿到下巴，而她的表情也極度誘惑，讓人不知該把目光放哪。

泥泥學姐被網友質疑身材是加工的，她5字自信回覆。(圖/ 摘自泥泥學姐臉書)

她的美照快讓一票男粉絲看呆，紛紛激動表示，「泥泥學姐，妳讓我想喝克寧奶粉」、「學姐，馬甲會撐壞」、「這個視角實在是太辣了」、「不科學」、「那顆球真的一手無法掌握，可以悶死人」。

不過，泥泥學姐的美照被少數網友質疑大得太誇張，酸言酸語地說，「這張就P的太扯了啦」、「人工加料…」；但她一點都不怕這些留言，反而超有自信地在底下回應，「天然無添加」，簡單5字驚喜讓眾人看到她的高EQ。