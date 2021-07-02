黃怡凱副縣長（中）帶隊抽查大樓型旅館的消防安全。（李金生攝）

金門即日起恢復32家列管旅館的消防安檢，黃怡凱副縣長偕王世祿局長（右）督導抽查作業。（李金生攝）

金門因防疫避免群聚感染，5／20起暫停各類場所消防安檢，楊鎮浯縣長考量警戒降級後將有旅遊人潮湧進，基於兼顧防疫與消防安全，宣布即日起由縣消防局優先恢復32家列管旅館的消防安檢，並針對其他場所持續進行滾動式檢討和調整。

6／30彰化市喬友大樓防疫旅館發生4人喪生火警後，楊鎮浯馬上指示消防局加強火災搶救訓練，並在兼顧防疫與消防安全的2大原則下，做好相關場所的安全維護，也為警戒降級後可能湧進旅遊人潮，提前規畫和部署因應措施。

曾任澎湖與金門縣消防局長、內政部消防署訓練中心主任的副縣長黃怡凱今天下午偕縣消防局長王世祿抽查2家城區大樓型旅館，重點在稽查安全功能運作、火警自動警報設備（受信總機及探測器）、室內消防栓及滅火器等設備。

黃怡凱也轉達楊鎮浯縣長對消防同仁的關懷，提醒大家出勤時要注意自身安全，也要宣導提醒鄉親在隔離檢疫時遇到火災、地震等特殊狀況的緊急避難逃生，不會被依違反〈傳染病防治法〉開罰。

王世祿局長也說明，該局每半年定檢旅館業場所消安1次以上，也會不定期配合觀光處執行旅宿業安全聯檢，不合格者開立限改單，要求業者儘速完成改善，直到符合法令規定為止，並於場所大門周圍明顯處張貼〈不合格場所〉標示，同時公告於消防署及消防局網站。