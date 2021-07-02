因應新冠肺炎本土疫情大爆發，財政部今日宣布紓困再加碼，財政部所屬的國營事業台銀、土銀、台灣菸酒公司的出租房舍及土地，減租二成措施延長一年，至2022年6月30日止，預估減收1.71億元，以減輕民眾負擔。

去年新冠肺炎疫情在全球肆虐，為減輕民眾負擔，財政部所屬國營事業的所有出租房舍及土地，減收二成租金，這項措施從去年1月起實施至6月底為止，累計租金減免戶數約2000戶，減收金額約2.61億元。

財政部所屬國營事業包含台銀、台銀人壽、台銀綜合證券、土銀和台灣菸酒公司。

5月以來新冠肺炎本土疫情大爆發，全國自5月19日起三級警戒至今，財政部今日宣布租金減收措施延長至明年6月30日。財政部表示，依各國營事業預估，從今年7月至明年6月約2000戶受益，減收金額約1.71億元，期望透過減輕承租人繳租壓力，協助相關企業及民眾度過難關。

除了減租二成措施延長實施一年外，財政部說，若承租人繳款期限為今年5月至9月的應繳而尚未繳交租金，主動延長繳款期限至今年9月底，延長繳納期間免計收違約金及遲延利息，不需由承租人提出申請。

財政部說，因應本土疫情影響，配合全民防疫，並減輕民眾負擔，租金減收及繳納展延等二項措施，接下來會由各國營事業主動辦理。