36歲女星小甜甜（張可昀）昨日才在臉書宣布產前篩檢順利過關，終於能放心卸貨倒數，稍早傳來好消息，經紀人今(2日)向《中時》證實小甜甜稍早已產下一女「米苔目」，寶寶體重3000多克，母女均安。

小甜甜與女兒溫馨合影。(小甜甜經紀人提供)

曾以八點檔《雨後驕陽》入圍金鐘最佳女配角的小甜甜，去年認愛小5歲宋姓圈外男友，想不到兩人戀愛趕進度，小甜甜今年初被爆領媽媽手冊，隨後她也在臉書秀出超音波照，認了懷孕好消息，更透露若肚中小孩是女兒，就叫米苔目，怎麼想怎麼可愛。

小甜甜臨盆前一天，加上又是疫情期間，讓她忍不住在臉書分享即將為人母的忐忑不安心情，「我知道這段時間孕媽咪總有很多不安擔憂…所有媽咪們～放輕鬆保持愉悅的心情咱們一起加油！所有的一切一定都會平安順利完成，也相信我們的寶寶在這些日子誕生都會跟媽咪一樣堅強勇敢！我的產前篩檢順利過關～接下來可以放心全心投入卸貨階段了。」如今小甜甜平安產下女兒，心中的大石頭也終於能放下。

而小甜甜已準備好坐月子，到時如果身體恢復，疫情趨緩，她就會正式投入《我的婆婆怎麼那麼可愛2》拍攝工作，同時也會努力照顧米苔目以及經營貝果副業。