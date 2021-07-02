因應停課不停學，台南推出公版直播教學課程吸引全台師生、家長觀看，5月20日開播至今，累計超過880萬人次觀看，隨著暑假到來，台南市教育團隊7月3日起再推1-9年級客製化「暑假線上自主學習網」，內容包含輔導團教師分年級分領域精選推薦學習選單，低年級分8個領域／科目、3-9年級有10個領域／科目，邀全台師生一起共學

教育局長鄭新輝表示，公版直播教學配合全台停課不停學，一直延播到7月2日結束，緊接著暑假從7月3日持續到8月31日，因應7月底前，學校暑期輔導和夏令營活動皆停辦，在黃偉哲市長超前部署指示下，6月上旬即著手規畫1-9年級學生「暑假線上自主學習網」，由輔導團各領域專家教師「分年級、分領域」精選推薦值得該年級學生點閱觀看的客製化學習選單，陪伴學生在暑假期間有豐富的自主學習。

鄭新輝說，已完成的公版直播教學影片，仍會放置在教育局「線上自主學習網」供學生複習點閱；暑假期間，針對各年級推薦的客製化學習選單，學生可由教育局建置的「暑假線上自主學習網」進入，依自己現有年級或升上去的年級點選後，針對想瀏覽的8-10個領域／科目(國語、數學、英語、社會、自然、科技、藝術、健體、議題、其他)，自主規畫每天學習課表。

每個領域／科目內都有專家教師特別為該年級學生精選40個以上的課程連結，各約10-15分鐘影片，每單元時間及內容分量適中，學生依自己的學習步調，既可複習舊觀念，也能預習新的單元知識。

國語文領域召集人永康勝利國小張維文校長表示，以小一新生為例，家長可協助幼兒園畢業生利用「暑假線上自主學習網」，點選標音符號與運用單元，透過數分鐘的影片讓孩子對注音符號的學習更有概念；2-5五年級學生，也能運用不同主題的學習影片，進行統整性的複習，增強自己的閱讀與寫作功力。

東原國中校長吳家增說，升國三學生可利用暑假透過教育局「線上自主學習網」公版直播教學影片，規畫7、8年級各領域複習課程，亦可預習觀看9年級較具挑戰性的單元教學影片，例如自然科電磁原理的基本概念與知識，提前準備明年即將到來的教育會考，並降低開學後新舊進度同時進行的學習壓力。