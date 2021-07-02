台東市區大同路1家代辦所吹熄燈號，引發不少鄉親大嘆可惜。（蔡旻妤攝）

中華郵政台東局經理許健雄說明郵政代辦並非全面裁撤，偏遠地區代辦所皆保留。（蔡旻妤攝）

近日民眾發現台東數家郵政代辦所吹熄燈號，感嘆人情味不再；民眾表示，代辦所不受時間限制，是厝邊頭尾的好鄰居，但隨著寄信習慣改變、物流通路發達等，代辦所已不再被需要，然而台東郵局澄清，並非全數取消，經評估目前取消9所，另依地區需求新增3所。

「代辦所就是大家的好朋友啊！」陳姓民眾強調，不少學生、考生因課務或工作繁忙，常常到了報名截止期限，才發現報名表件竟未寄出，又趕不及在郵局下班前整理完成，這時，代辦所就成了唯一救星。

鄉親回憶，寫信是50年前最便捷的工具，當時多數民眾都早出晚歸，郵政代辦所通常是雜貨店、書店，甚至煤氣行等兼辦，因此不受郵局營業時間限制，只要老闆有開店，就可以交寄郵件。許多人愛到代辦所的原因，並非僅是交寄郵件，而是上門享受主顧間如老友般的溫暖、親切。

台東市區大同路1家代辦所由彩券行歐老闆兼辦，營業迄今已30年，歐老闆表示，從前是便利商店，近年才改為彩券行，不少鄉親說，歐老闆陪伴許多鄉親長大，每次去還能沾沾喜氣，走入歷史相當可惜。另1家成功經營50年的代辦所表示，除了收件服務外，當時不識字情形較普遍，代讀、代寫書信成為晚間的日常，生意好到幾乎全年無休。

中華郵政台東局經理許健雄說明，設立郵政代辦所主要是彌補偏遠地區不便，但隨著用郵習慣改變、數位化、物流業發達等因素，各地郵局客戶到客率偏低，民眾使用郵件數量逐漸衰退，目前僅剩百分之二十。這次裁撤的9家代辦所，大部分都與當地郵局距離不遠；他澄清，並非全面裁撤，偏鄉地區幾乎不裁撤撤，還會視情況增設，例如金峰鄉賓茂地區便有新增設代辦所。

此外，許健雄進一步表示，台東縣內目前仍保有11家代辦所、另11家郵票代售處。另外，未來預計再新增2所，若有其他地區有用郵需求，經評估後同樣會再增設。