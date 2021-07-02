（取自「Lin bay 好油」臉書）

環南市場爆發群聚，事態嚴重，衛福部長陳時中、台北市長柯文哲上午親自到現場掌握狀況，而到場關心的立委林昶佐慘遭環南市場自治會長林勝東嗆聲，現場氣氛尷尬；對此，林勝東晚間發出聲明表示，「大官到場能苦民所苦為民喉舌，才是我們真正需要的，若不是來解決問題，請不要為一己之私變相落井下石。」

對此，農業專家「Lin bay 好油」在臉書介紹，林勝東疫情一開始就跟柯市府槓上，他一開始就找柯市府談要增加休市日，以降低攤商染疫的風險，但柯市府那邊根本沒理他，市場處的態度就是攤商不准隨便休假，敢隨便休抓到三天就撤銷牌照。

直到環南市場有攤商染疫之後，他強硬的發公文給台北市市場處要求馬上開始增加休市日。最後柯市府低頭，同意在6月6號開始，增加休市日一天。

「Lin bay 好油」認為，雖然環南一樣有幾十起的案例，但如果沒有做這些降低風險的事，環南的疫情可能會變得更嚴重。

「Lin bay 好油」說，這樣一個為了攤商勇於槓上柯市府的人，如今變成側翼口中「柯文哲的狗」，根本是莫名其妙。「Lin bay 好油」感嘆，「仗義多是屠狗輩，負心多是讀書人」！