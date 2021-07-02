中石化(1314)去年因主力產品AN及CPL皆受到新冠肺炎疫情影響甚鉅，獲利衰退受阻，全年營收175.83億元，淨利6.75億元，每股盈餘0.21元，年減61％。2日股東會通過不分派股利，並將於普通股上限六億股額度內，辦理國內現金增資發行普通股。

中石化認為，上半年景氣已有復甦，預估AN及CPL今年需求皆較去年成長約6％，上半年營收、獲利將較去年同期提升。

此外，中石化也順利完成改選第22屆董事，選出3名獨立董事及6名董事，新任董事名單首見女性董事，將由中華工程股份有限公司董事長朱蕙蘭出任董事。下午董事會推舉現任董事長陳瑞隆續任。

中石化表示，今年大環境雖仍受疫情考驗，但上半年景氣已有復甦；中石化主力產品CPL、AN價格一路攀高，第一季EPS 0.2元，創下近兩年半新高。

中石化107年起啟動「石化事業」及「土地開發」雙主軸營運策略。近年石化事業積極轉型特化領域，除橋頭廠亦落成啟用，加上頭份精細化工廠在110年初正式動土興建，皆為在產業上下游一體化之規劃增添助力，往多元高值化新產品發展大步邁進。

在土地開發部分，中石化指出，宣布標售之高雄亞洲新灣區大面積土地，即是首次資產活化的重要里程碑，雖該案因疫情影響而延後開標，仍受到市場相當大的關注。近期將視疫情變化進行後續規劃與作業，如有進一步訊息，皆會再對外公開說明。

此外，中石化董事會也通過將與旗下全資子公司鼎越開發共同於苗栗縣頭份市雙喜段土地進行合建分售，該土地面積達1888.27坪，中石化預計將在明年底開工、2024年落成。