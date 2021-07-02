櫃買中心2日表示，持續推動櫃買市場指數化商品發展，自7月1日起舉辦為期3個月的「110年第三季富櫃200期貨交易獎勵活動」，鼓勵造市者積極參與在臺灣期貨交易所上市的富櫃200指數期貨（英文代碼：G2F）之交易，同時也對第一線的期貨經紀商及期貨交易輔助人提供獎勵，以擴大市場散眾化與多元化參與。

櫃買中心表示，本次富櫃200指數期貨獎勵活動涵蓋的對象包括造市者、專（兼）營期貨經紀商、期貨交易輔助人及其所屬業務員。「造市者」達獎勵標準者，當月可獲頒新台幣5萬元至15萬元之獎勵金；「期貨經紀商」達獎勵標準者，則依交易日均量排序取前3名，當月可獲頒2萬元至6萬元之獎勵金外，其業務員亦可同步獲頒獎勵金，排名越前面，可獲獎之業務員越多，獎金也越高。

「期貨交易輔助人」達獎勵標準者，依交易日均量排序取前5名，分公司經理人及交易量最高之1名業務員各可獲頒1萬元獎勵金；此外，為增加期貨經紀商及期貨交易輔助人之業務員推廣之誘因，另設有成交加碼獎勵金。

本次富櫃200指數期貨之交易獎勵活動詳情已公布於櫃買中心網站（http://www.tpex.org.tw），造市者、期貨經紀商、期貨交易輔助人及相關從業人員可上網查詢，積極推廣以爭取佳績，共同推動富櫃200指數期貨及相關指數化商品之成長。