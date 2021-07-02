疼惜防疫人員的辛勞，台南市佳里區漳洲社區發展協會提供社區特產鹿茸益生菌、口罩貼片共200份，贈予區內疫苗接種站的醫護、防疫人員，2日上午在佳里區羽球館疫苗接種站由佳里區區長朱雅宏及衛生所主任黃俊琛代表接受。

漳洲社區發展協會理事長林昆鋒表示，「鹿茸益生菌、口罩貼片」是漳洲社區所開發的特色產品，薄荷精油貼片黏貼於口罩上，會散發沁涼氣味，讓人提神醒腦，集中注意力，維持全天候的舒爽感受，可大幅降低戴口罩的悶熱感；鹿茸益生菌則可補充腸道好菌，促進消化系統的健康。

漳洲社區發展協會總幹事蘇順政說，漳洲社區一向秉持回饋在地的公益共好信念，希望所捐贈的社區好物能緩解第1線醫護、防疫人員在繁重工作壓力下所產生的緊繃不適感，以略盡棉薄之力。

佳里區長朱雅宏指出，接種站開設以來，第1線的醫護、防疫人員備極辛勞，非常感謝漳洲社區發展協會無私提供愛心物資，相信在公部門與民間團體攜手抗疫下，必能順利渡過疫情風暴，迎來曙光。