巴基斯坦空軍JF-17參加JF-17 安納托利亞-2021聯合軍演

隨著國際政治局勢大幅變化，區域衝突情勢亦更趨複雜。日前一場在土耳其舉行的聯合演習中，巴基斯坦的梟龍戰機出乎外界意料地以高比數擊敗了卡達的飆風戰機，這使得長期與巴國有領土爭議並多次發生軍事衝突的印度極為擔憂。印度空軍認為，巴國可能已從卡達空軍手中獲得法國製飆風戰機的相關參數，這對剛獲得飆風戰機的印度未來對抗巴國時處於極為不利的劣勢。

據《騰訊軍事》報導，近日在土耳其境內舉行的「安納托利亞之鷹-2021」(Anatolian Eagle-2021)聯合演習中，巴基斯坦空軍派出由中國與巴基斯坦聯合研製的JF-17雷電（中方稱「梟龍」）戰機，對抗中東國家卡達空軍的法製飆風戰機，巴軍最後以總成績6:2贏得演習空戰勝利。

卡達空軍的法製飆風戰機在土耳其的安納托利亞2021聯合軍演中敗於巴基斯坦的梟龍戰機，引起印度高度憂慮，擔心這款高價購得的法國戰機在面對中巴兩國時可能面臨劣勢。圖為安納托利亞軍演的飆風戰機。（圖／微博）

這個空戰演習結果讓與巴國有長期領土爭端的印度軍方非常擔憂，印軍擔憂與巴基斯坦關係密切的中東國家卡達將飆風戰機的技術參數與巴國分享，在雙方交流過程非正式地向巴國飛行員和盤托出。巴國空軍飛行長期以來使用性能優異的F-16戰機，飛行員實戰經驗與技術亦不落人後，如果再獲得飆風戰機的技術參數，未來若再次發生印巴因喀什米爾糾紛而爆發空戰，印度空軍無疑將處於非常不利的態勢。

參加土耳其安納托利亞之鷹-2021聯合演習的巴基斯坦梟龍戰機，出乎外界意料地以高比數擊敗了卡達的飆風戰機，這使得長期與巴國有領土爭議並多次發生軍事衝突的印度極為擔憂。（圖／微博）

報導指出，印度以平均單價2.45億美元（含配套的相關機載武器裝備）引進法製飆風戰鬥機，並對外宣稱能改變中印與印巴邊界的空中形勢，但這次的表現不如預期，可能是超視距攻擊的能力未能發揮，最後在近距格鬥中落敗，這對其他戰機在應對飆風時具有相當的參考價值。

參加土耳其安納托利亞之鷹-2021聯合演習的亞塞拜然空軍的米格-29戰機。（圖／微博）

據外媒報導稱，本次演習自6月21日舉行至7月2日，地點於土耳其科尼亞（Konya）的第3主要噴射機基地（3rd Main Jet Base），除了本土土耳其空軍的F-16、KC-135和E-7A等多型戰機外，還有北約E-3A空中預警機、卡達空軍飆風、亞塞拜然空軍MIG-29和SU-25，以及巴基斯坦空軍JF-17雷電戰機，此外還有包括日本在內近20個國家派出觀察員參與。