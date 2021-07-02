高雄市政府農業局與田寮區農會於昨(1)日辦理高雄龍眼蜂蜜評鑑，因受疫情影響將實體評鑑改為線上辦理，共計有岡山、內門、田寮、阿蓮、橋頭、大樹、杉林等七區蜂農報名參加，經由嚴謹的檢驗及專業複評程序，激烈的評鑑結果出爐，評鑑結果共計有8名蜂農獲特等獎、29名蜂農獲頭等獎。

今年四、五月台灣飽受缺水之苦，但這樣的氣候卻未影響龍眼花盛開，讓今年採集的龍眼蜂蜜除了收成滿滿外，品質也是無可挑剔的濃醇香，一掃往年因氣候異常及暖冬造成龍眼花開花率不佳，無蜜可採的窘境。

高雄市國產龍眼蜂蜜品質優異，在經過本市國產龍眼蜂蜜評鑑的初、複評兩階段，通過CNS國家標準及抗生素、農藥殘留檢測，並就色澤、香氣、口感、純度等條件，嚴格把關，僅有通過評鑑的龍眼蜂蜜，才能稱上高雄首選評鑑蜜，並使用蜂巢造型的專屬包裝上市。除此，高雄市評鑑龍眼蜂蜜具有國產蜂蜜及清真認證雙重認證，而且每一瓶蜂蜜都可追溯來源，消費者可安心食用。

今年蜂蜜評鑑遇上嚴峻疫情，主辦單位田寮區農會在複評階段，採用線上複評以避免群聚，五位專業評審透過視訊方式熱烈討論後才揭曉名單，順利完成今年度的評鑑工作。

高雄市政府農業局張清榮局長表示，評鑑結果將同步於高雄市政府農業局網站上公布，除了恭喜得獎者外，也感謝行政院農業委員會農糧署的輔導及大力支持。今年大崗山龍眼蜂蜜參加比利時2021國際風味品質評鑑(ITQI)，榮獲二星殊榮，消費者不需要再煩惱要到哪邊購買蜂蜜，大崗山龍眼蜂蜜就是優良品質蜂蜜的證明！

今年度評鑑蜜將於高雄首選電商平台、SUPERBUY市集等同步上市，讓民眾不用出門也能方便購買。自即日起高雄首選評鑑蜜開放預購囉！歡迎民眾洽詢田寮、岡山、阿蓮、橋頭、大樹、內門及杉林區農會。