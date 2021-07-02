台北市今（2日）新增29例本土個案，其中環南市場群聚案，2783人檢出41例陽性，中央第三度派出醫療應變組副組長王必勝擔任聯合前進指揮所指揮官。對此，王必勝坦言，從過去經驗中，「本位主義」的堅持常讓防疫上出現困難，惟有全面控制住疫情，才有解封的可能性。

萬華環南市場爆發本土群聚，中央攜手北市成立聯合指揮所，於濱江、環南市場各設1處，以便中央、地方交換情報。這是繼苗栗、北農大型群聚事件後，指揮中心醫療應變組副組長王必勝第三度擔任前進指揮所指揮官。

王必勝臉書發文表示，接到指揮中心的指派進駐聯合前進指揮所，首先要將未完成的篩檢儘速確實完成，以釐清感染的全貌。因此已立即與北農、北榮，及相關人員形成決議，清出一塊場地，將於明（3日）早6點開始由北榮團隊開始篩檢，「預計處理2000人，下午報告就會陸續出來」。

王必勝談到，一個好的篩檢，必須考慮目標族群的方便性，才能有效率的達成目標，其中包括就近的地點及工作時間的配合，像批發市場就有其特殊性。另一方面，明早起台北聯醫也將於環南市場一樓，針對家禽市場及週邊民眾進行篩檢，儘早釐清附近受感染的狀況。

王必勝指出，在多次處理疫情事件的經驗中，發現明明在同一個受影響場域，卻常有「這不是我們公司的人」、「這別家的不關我事」、「這是別縣市的」等堅持出現，導致出現處理上的困難和延宕。他表示，「我們的國家就是一個島，同島一命，疫情沒控制好誰也無法獨善其身。」希望在抗疫上，大家不要有本位主義，資源共享守望相助。

王必勝最後強調，「惟有全面性的疫情控制住，才有解封的可能性，才能真的幫到廣大受影響人民的生計和生活。」