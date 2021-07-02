日系速食連鎖摩斯漢堡搶攻暑假餐飲商機並鼓勵消費者外帶自取與點用外送餐點，即日起推出七月「MOS Order APP專屬優惠」，含個人及多人套餐，凡使用MOS Order APP點購外帶、外送餐點，加贈「美味應援券」乙張。另並推出暑假超值午茶組合，MOS任選A區點心加B區飲品只要69元，全新飲品「冰澳式黑咖啡」與「澳式冰歐蕾」亦同步開賣，且「舒肥嫩雞胸」及「蕃茄香草燉肉」亦全新上市。

此外，為迎接30周年，摩斯漢堡並以代表性的山海日元素為設計主軸，推出「MOS山海日保溫瓶」，共有經典黑/香草白兩種款式可供挑選，另並推出30周年限定版「山海日摩斯卡」，與摩斯漢堡忠誠客戶共同慶祝30周年。

防疫期間線上點餐更安心，摩斯漢堡即日起至7/31推出MOS Order APP專屬優惠，早餐時段元氣牛肉蛋堡+摩斯早安奶茶原價100元，優惠價89元、咕咕雞堡+摩斯早安奶茶原價95元，優惠價84元，並且加碼早餐時段點購任一套餐，飲品可免費升級摩斯咖啡。午晚餐時段推出多種獨享組合只要189元，漢堡獨享組，指定漢堡六選一+摩斯雞塊+薯條(L)/抹茶紅豆米派+冰紅茶(L)，原價210-220元，點心獨享組。金魷魚薯餅組+雞腿塊薯條組/雞腿天婦羅黑胡椒口味+北海道可樂餅+蒟蒻+冰紅茶(L)，原價225元，3-4人套餐皆有超值優惠。為感謝顧客於疫情期間的支持，即日起至8/31，凡使用MOS Order APP點購外帶、外送餐點，即贈「美味應援券」乙張，含4種優惠，數量有限送完為止，優惠券可兌換至9/15。

即日起至8/31日下午2點後MOS任選A區點心加B區飲品原價80~100元，現在通通只要69元！A區點心可選擇抹茶紅豆米派、北海道栗南瓜可樂餅、金魷魚薯餅組、雞腿塊薯條組，B區飲品可選擇冰紅茶(L)、無糖冰紅茶(L)、無糖100%台灣冰綠茶(L)、玉米濃湯、摩斯咖啡(M)、可樂、雪碧。另二十四節氣中7/7小暑日及7/22大暑日即將到來，摩斯漢堡於7/6~7/7及7/21~7/22期間上午十點半後，加碼推出大包薯條買一送一活動，喜愛摩斯薯條的顧客千萬不能錯過。 即日起至7/31，澳式黑咖啡(冰/熱)兩杯原價130元，優惠價只要100元，單杯原價65元，優惠價55元，還可加20元/杯升級熱摩斯馥樂白、澳式冰歐蕾，詳細販售店舖以摩斯漢堡官網公告為準。

另外，摩斯漢堡推出全新濾泡式咖啡：耶加雪菲及瓜地馬拉薇薇特南果，耶加雪菲擁有多層次的香氣，飽滿花香與紅茶尾韻，質感豐厚甜美；瓜地馬拉薇薇特南果風味變化豐富，帶有焦糖與巧克力的香甜，口感如奶油般厚實，防疫居家辦公隨沖隨喝超方便，喜愛單品咖啡的顧客嚐鮮別錯過。每包只要35元，套餐加購優惠價每包30元，6入組原價210元，優惠價只要150元，APP還有專屬優惠價2入只要50元，趕快到MOS Order APP選購！

摩斯漢堡推出多種居家料理方便又美味，「舒肥嫩雞胸」及「蕃茄香草燉肉」全新上市。舒肥嫩雞胸，售價85元，嚴選義大利海鹽與大骨湯，低溫真空烹調，使肉質軟嫩不乾柴，呈現最佳口感，有義式香料及綠咖哩兩種口味；蕃茄香草燉肉，售價135元，特選上等豬腱肉，加入蕃茄與洋蔥，搭配多種義式香料，燜煮出酸甜美味、入口即化的燉肉，在家防疫也要吃得美味又安心。

摩斯漢堡30周年，推出經典山海日設計保溫瓶，經典黑(500ml)/香草白(350ml)兩種款式可供挑選，套餐加購價1080元起。即日起購買MOS山海日保溫瓶，加碼贈指定咖啡半價優惠券，讓顧客一同歡慶，收藏摩斯30周年紀念保溫瓶！環保永續愛地球、以醇厚的咖啡香氣迎接繽紛夏季。同步也推出30周年限定版-山海日摩斯卡，簡約線條與山海日系呈現摩斯品牌精神。