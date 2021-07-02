曾演出《逆光飛翔》的黃裕翔創作溫暖歌曲向防疫英雄致敬。（有享娛樂提供）

繼群星重新翻唱〈手牽手〉後，曾獲金馬獎及金曲獎的視障鋼琴家黃裕翔和好友蔡伯南創作公益歌曲〈與你同行〉，向防疫英雄致敬。他登高一呼，找來金馬影帝莫子儀在MV開頭朗讀，再獲舒淇、桂綸鎂、林依晨等33位重磅演藝名人響應祝福。

黃裕翔感性地說：「我們乖乖待在家，讓醫護人員早日回家！希望疫情早日解除，大家可以回到正常的生活。祝福大家平安健康，我們很快再相聚。」在金鐘剪輯獎得主高鳴晟操刀的〈與你同行〉MV中，許多前線的醫護人員如田知學、高銘鴻、暉、趙敏君等醫師，William Wang、江怡蓁、林宗翰、林婷、游蓁等護理師，及台北慈濟醫院9A專責病房，都不吝提供工作照片和影像，讓大眾看見醫護人員的辛勞及無私奉獻。

《與你同行》公益 Offcial Music Video

藝人朋友也在短短幾天內，上傳他們的手寫字卡或短影片加入MV的製作，包括丁寧、李烈、李霈瑜、吳慷仁、林依晨、林鶴軒、范少勳、柯淑勤、姚淳耀、孫可芳、徐若瑄、徐詣帆、徐譽庭、桂綸鎂、許力文、莫子儀、莊凱勛、張詩盈、張榮吉、張榕容、陳立農、陳玉勳、陳庭妮、陳珮騏、焦元溥、舒淇、葉如芬、賈永婕、楊貴媚、楊麗音、鄭有傑、劉冠廷、蘇文聖等人，向防疫英雄獻上真摯的感謝，並且給予台灣這塊土地及人民滿滿的祝福。

黃裕翔難得地在公益企劃中首度擔任演唱，並且在好友焦元溥的促成下，邀請了台灣知名聲樂家們林慈音、林義偉、翁若珮、葉展毓、趙方豪、賴珏妤、羅俊穎一起合作獻唱，他也呼籲大家可以多多轉分享這支MV，將感謝及祝福心意傳達給更多人。