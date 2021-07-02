日前直言東京奧運結束後將正式退役的台灣男網一哥盧彥勳，今晚在四大滿貫賽之溫布頓公開賽男雙首輪與荷蘭選手佩爾搭檔，挑戰賽會第三種子、哥倫比亞名將卡巴爾／法拉，經過69分鐘苦戰後2比6、4比6敗下陣來，同時也宣告職業生涯最後一戰落幕，接下來將續留歐洲備戰東奧。

現年37歲的盧彥勳，賽前在個人臉書分享了與世界球王喬科維奇的合照，盧彥勳在下午練習完後碰到喬科維奇，他向對方表示，「溫布頓是個人最後一場職業賽，打完後就要正式退休了，我希望能跟你拍張照片，留作紀念，以後給我的兒子看。」

喬科維奇也非常的大氣說，恭喜你有個美好且完整的職業生涯，當然沒有問題啦！咱們一定要合照一張，雙方相約東京奧運再見。

盧彥勳／佩爾首輪就碰到2019年包辦溫網、美網雙料男雙冠軍的卡巴爾／法拉，開賽後第1局就被破發，第5局再度遭到破發，首盤2比6失手；第二盤雙方前6局互保，關鍵第7局防線再次被攻破，最終以4比6飲恨出局。