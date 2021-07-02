南投縣蔬果主要銷往北部，台北農產運銷公司的防疫管制措施，讓貨運業者叫苦連天。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

台北農產運銷公司公告防疫措施，7月7日起，必須核酸檢測PCR陰性、15日起要有打疫苗才能進場；讓南投縣貨運業叫苦連天，因為不知道何時才能夠打到疫苗，自費PCR每人每次約4000元，每7天要做1次，每月共約1萬5000元，等於冒險入危城，卻是白做工。

南投縣信義、仁愛山區高冷蔬菜、水果，主要行銷北部地區，而且數量龐大，光信義鄉農會去年共同運銷到台北農產運銷公司的蔬果產值就有4億元，到貨量居北農的第3名，還不包括其他農場、合作社運銷的農產品。

最近，北農公告從7月7日到14日嚴格執行進場管制，必須持有PCR陰性證明才能進場；7月15日起，要有疫苗接種紀錄卡才能進場，否則，每7天要做1次PCR檢測陰性才能進場。

南投縣的菜車每天南北奔馳，從高山到都會，供應北部人的民生需求；在北農疫情爆發後，許多司機、綑工擔心染疫，不敢上工，貨運業者也考量停止運輸；更讓他們不平的是，北農從7月1日到3日免費PCR檢測，時間從早上8點到晚上8點截止，但南投縣的菜車從山區陸續集貨，大約下午5點多出發，披星戴月到台北，早就過了免費的時段，所以還是得自費篩檢。

運輸業者指出，目前，北農施打疫苗對象僅匡列北北基的貨運人員；其他縣市已經列入名冊的農產運輸人員，不知道要等到什麼時候才能打得到；而且貨車南來北往，卸完貨就要返程準備隔天的載貨，在台北打疫苗時間不方便，還有群聚感染的危險，因此，希望能夠讓他們就近在南投的醫院接種疫苗。

縣議員陳淑惠指出，在南投縣的醫院，自費做PCR檢測，每人1次價格在3500元到5000元之間，對司機和綑工都是沉重負擔；南投縣農業處長陳瑞慶表示，希望中央和北農能夠補助經費，並且提前撥配疫苗，讓南投縣蔬果運輸人員施打。

立委許淑華表示，根據她詢問，已經在造冊名單內人員，都可以施打疫苗，在還未接種疫苗之前，將向農糧署爭取補助PCR檢測費用，減輕民眾負擔；至於就近在南投施打疫苗，應該也是較妥適便民的作法；此外，尚未列入名冊人員，要請縣府農業處趕快造冊，列入下一批施打疫苗的名單。立委馬文君說，由於北農疫情嚴重，所以從業人員優先施打疫苗，下一批再開放其他縣市貨運司機施打。