東京奧運因新冠肺炎疫情延遲1年。（Discovery提供）

日本以東京馬拉松做為奧運前的測試，升級人臉辨識系統。（Discovery提供）

原訂於2020舉辦「東京奧運」，因疫情延遲1年，終於將在本月23日揭開序幕，Discovery頻道7月每周三晚上8點將推出一系列《從東奧看日本節目》，首集將在7日播映《東京奧運2020：安全至上》，帶觀眾直擊日本如何以一絲不苟的精神，運用AI（人工智慧）設計奧運史上最昂貴的維安概念來保護選手、遊客和市民。

由於日本人口數正在迅速減少，更有3分之1超過65歲，人力短缺的問題迫使日本在AI人工智慧科技的不斷精進，因此，日本集結了許多高科技公司，針對眾多挑戰尋求解決方案，一場安全至上的競賽正在奧運幕後展開。東京新創公司工程師們，更開發了一套宛如「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的《關鍵報告》中預防犯罪程式的「警衛人」系統，能從分析人類的動作模式，在可疑人物犯罪之前，電腦會先用紅線框鎖住目標以信件回報。

Reborg-X機器人是一台多種應用的高科技裝置，在新宿地下道執行「任務」的它，具備包括提供資訊、偵測可疑人員、偵測可疑物品等3大重要功能。它擁有眼、耳、鼻、口等偵測所需的感官，啟動感官裝置取代保全人員的工作，在應用過程中，除了會協助和提供資訊給需要的人，同時也會若無其事地檢查身邊的每個人、每件物品，將蒐集來的大量資訊和影像回傳總部分析。

另一個前衛創舉「心理檢查器」則利用監視器和影像分析，透過：個人特徵、精神狀態、內外氣場、負面參數、正面參數、生理參數的數字和圖表，能將將情緒視覺化；東京奧運會表示不會使用「心理檢查器」，目前這套系統運用在日本核電廠等員工，做為幫助員工保持穩定的是一種溝通工具。

對於奧運主辦單位來說，最重要的是所有人的安全，但在面對大規模的監控，另一派反對聲浪強調個資和隱私問題，在東京郊區的電機大學是日本培訓科技菁英的地方，特別是維安系統的安全，引領著世界科技國之一的日本，也正研擬更嚴謹的法律依據，為新的應用方式，訂定新標準。Discovery頻道將於7月每周三晚上8點播出一系列《從東奧看日本節目》，7日晚間率先首播《東京奧運2020：安全至上》。