黃子佼特地打扮成劇中配音角色老魔王造型參加直播（許雅淳攝）

黃子佼、呂思緯（鼓鼓）、魏嘉瑩、旺福的小民與Mami、美秀集團鍵盤手冠佑等人2日一同參與公共首部4K動畫影集《勇者動畫系列》線上記者會。全民宅家工作、防疫，黃子佼之前在家蓄鬍，因為工作才刮掉，他原本想挑戰鬍子、鼻毛能留多長，不過留鬍子滿麻煩，他說每次吃飯的菜渣、芒果會殘留在鬍子上，讓他很受不了。

黃子佼也甜蜜表示老婆孟耿如很喜歡他留鬍子的模樣，打趣：「換一個老公的感覺。」黃子佼在劇中挑戰配音飾演「老魔王」，他特別學了許多老人的聲音效果，相當用心，忍不住抱怨：「我就戲份太少，好遺憾，憑什麼劉冠廷可以演這麼多。」

黃子佼近期參與許多線上記者會、活動等，直言在家網路不時都會遇到困難，他日前正主持直播節目，家中突然斷網15分鐘，電腦、手機完全無法上網，他當場傻眼，因此為了穩定網路，他日前特地在家安裝10公尺的網路線，也為了在鏡頭前呈現最佳狀態，他購入新的燈光、麥克風、家用網卡路由器等，他自虧：「疫情沒什工作，還花多錢，還要繳稅。」

《勇者動畫系列》改編自漫畫家黃色書刊經典之作「勇者系列」，由五月天阿信擔任音樂統籌，集結獅子LION、旺福、美秀集團、茄子蛋等為影集創作一系列歌曲，角色配音更邀吳慷仁、孫可芳以及劉冠廷獻聲。

製作人王尉修感謝表示阿信的情義相挺，當時剛好遇到五月天正忙創作，因此阿信提議擔任音樂總監助陣，美秀集團團員冠佑說阿信給大家很多創作自由空間，當時一次交2首歌給阿信與製作人聽，最後選擇其中一首，阿信完全沒有更改詞曲，一次順利過關。