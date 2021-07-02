全國防疫三級警戒延長至7月12日，隨著近日疫情較趨緩，三級管制措施是否有望鬆綁。對此，行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌今下午召集擴大防疫會議，針對餐飲業的防疫指引部分，蘇貞昌強調，倘餐飲業禁止內用的限制，日後視疫情而有放寬的必要時，相關防疫指引應提前公布，讓業者能有充分時間準備相關防疫硬體設施以及員工訓練，以符合新管制措施的要求。

蘇貞昌今日下午四點邀集指揮中心指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花、經濟部次長陳正祺、衛福部次長薛瑞元、衛福部次長石崇良、疾管署長周志浩以及食藥署長吳秀梅等部會首長，召開擴大防疫會議，針對疫苗接種情形、餐飲業防疫管理措施以及市場專案等議題進行討論。

在聽取各部會說明批發市場、傳統市場及夜市的防疫管理措施報告後，蘇貞昌指出，市場的運作涉及民生以及經濟發展甚鉅，有鑑於台北市環南批發市場與周遭攤商爆發新一波群聚疫情，對於相關市場防疫管理措施，政府必須拿出有效的辦法，加強並提升防疫作為，包括攤位的配置、核心時間管制、減少市場出入口等人流管制規劃，以及個人防護裝備與環境清消措施，都必須有明確的指引以供遵循。

另外，針對規劃餐飲業的防疫指引部分，蘇貞昌表示，三級警戒的管制措施若有所調整，仍不能掉以輕心，尤其對於餐飲場所從業人員的健康管理與衛生、環境清潔消毒、顧客用餐環境與防護，以及相關應變措施等，都還是有必要進行相當程度的管制與要求。

因此，蘇貞昌要求，倘餐飲業禁止內用的限制，日後視疫情而有放寬的必要時，相關防疫指引應提前公布，讓業者能有充分時間準備相關防疫之硬體設施以及員工訓練，以符合新管制措施的要求。

有關疫苗接種部分，蘇貞昌強調，請各部會必須按照指揮中心所定類型及順位，核實造冊，依序進行疫苗接種。並請指揮中心按照疫苗應有的保存及配送條件，可在獲配總量不變，並視各地方政府疫苗施打效率的情況，彈性調整各批次的分配數量。