張基龍把頭輕靠在惠利的肩膀上撒嬌。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《我的室友是九尾​狐》本週劇情進入新一波轉折，確認彼此心意的張基龍、惠利，因山神高庚杓的從中作梗讓2人感情路困難重重，山神刻意讓惠利飾演的李潭透過夢境看見自己和學長桂善友（裴仁爀 飾）未來的發展，藉此動搖男女主角的內心，意外刺激張基龍決心與女友創造更多「平凡」的回憶，自告奮勇陪惠利一起醃泡菜，只見他換上花花圍裙、粉色橡膠手套，像小媳婦般接受女友的指揮，流著眼淚剝洋蔥、搗蒜、塞醃料等繁複的製作流程，讓999歲的老人家受盡折磨，連腰都直不起來，最後還得應女友要求，施法術展現出好吃、美味的完美反應，趣味十足的「醃泡菜約會」讓網友直呼：「老人家太難了」。

劇中惠利因報告之故，須與好友朴慶惠、金度完及學長裴仁爀等人前往外地進行2天1夜的採訪，突如其來的分離讓張基龍忐忑不安，不僅利用教授職權逕自安排姜漢娜加入採訪行列以防女友被拐走，還在出發前一天狂撒嬌，先是抓著惠利的袖子裝可憐：「說實話，真不想讓你去」、「你就留下來陪我吧」，接著還央求惠利做出「不能喝太多酒」、「不能跟學長離得太近」的承諾，最後「放大絕」把頭輕靠在惠利的肩膀上說：「玩得開心點，但也不要玩得太開心」，帶著微微醋意和耍賴的「撒嬌三部曲」，讓惠利內心忍不住驚嘆：「好可愛」，男神張基龍不顧狐狸尊嚴的撒嬌舉動被粉絲笑稱是「老人家的逆襲」。

劇中，惠利與外型帥氣的張基龍、裴仁爀間的三角關係始終牽動劇迷的心弦，先後與2人的吻戲令不少人羨慕她的豔福不淺 ，雖然小指頭被綁上與學長的命定紅線，惠利決意力抗命運的安排，果斷拒絕裴仁爀醉後的深情告白，卻沒料到男友為了兩人的未來，瞞著自己魅惑女教授煉「狐珠」，受不了欺騙的惠利含淚向張基龍宣告「我們到此為止吧」，突如其來的分手要求為兩人的感情發展丟下震撼彈，該劇每週三、四21點40分在愛奇藝國際站與韓國零時差上線。