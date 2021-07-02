吳卓源（左）與瘦子合作新歌，2日釋出MV，獲得好評。（華風數位提供）

吳卓源2日推出新單曲〈better off without you〉，邀來好友「頑童MJ116」瘦子首度共同創作對唱。吳卓源獲封「鄉民老婆」、瘦子則是被形容「行走的費洛蒙」，2人合體獻唱，粉絲嗨喊：「神仙組合！」

他們在新歌唱出失戀「反情歌」主題創作，以「沒有你我更好過」替所有在感情受傷的人打氣。他們早在去年已完成MV拍攝，當時在現場上演奢華熱鬧的失戀派對，搭配新歌輕快灑脫的旋律，吳卓源希望該曲可以陪伴大家度過疫情的低靡氛圍。

吳卓源憶起他們在製作人家的陽台突然激發創作靈感，盼鼓勵失戀的人，結束不好的戀情，反而是種解脫，瘦子也表示2人認識很久，「說要一起做點啥東西也很久了，終於做了點什麼，不錯。」

現在大眾宅家防疫，瘦子近來在家運動，也添購許多健身器材，「之前都用彈力帶，最近買了一些啞鈴，想推點重量。」吳卓源在家則是放鬆休息，笑說：「最近在家都跟我的新沙發黏在一起，太舒服。」