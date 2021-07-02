MC HotDog（熱狗）先前赴大陸開工，歷經14天防疫旅館隔離，加上7天自主隔離，日前順利出關。近日在微博上外傳熱狗將參與大陸真人秀《哥哥的滾燙人生》，據悉，熱狗在節目上與《中國有嘻哈》爆紅的GAI跟歐陽靖及《中國新說唱》劉聰等人同為說唱組，大展實力超炸饒舌，擦出精彩火花。

對此，熱狗所屬本色音樂未回應。《哥哥的滾燙人生》被封為是男版《乘風破浪的姐姐》，日前外流出參賽名單，其中包括有言承旭、張智霖、陳小春、謝天華、林志炫等人，他們各自在演藝圈已奠定崇高的地位，這回同台較勁，一舉一動備受矚目。

熱狗時隔2年未推出新專輯，正積極籌備中，預計下半年推出新作品，他在大陸會待5個月，坦言心中最掛念家人，每天幾乎有空就會視訊跟家人聊天。他與女友和女友鄭年均交往超過10年，育有1女兒「小小啵」，女兒日前歡慶4歲生日，熱狗很疼愛女兒，人雖然在外地，特地寫1首歌送給女兒當作生日禮物，鄭年均在IG表示：「爸爸（熱狗）寫了一首歌給女兒，看阿啵今天這麼開心，應該是很滿足。」

熱狗先前隔離近1個月，無聊時迷上網購，一連購買8個玩具公仔，除了購物，他也靈感爆發，3周內狂寫4首新歌，「我最近不知怎麼了，靈感源源不絕，可能是真的太無聊了，就這樣完成了好幾首歌」，他還自嘲新專輯都還沒發，就再弄下一張專輯，笑說：「搞不好1次發2張。」

熱狗去大陸前，特別接受百萬YouTuber含羞草拍攝突擊他新專輯錄音，結果意外掀熱狗錄音秘辛！原來熱狗從出道以來到現在都還是用手寫歌詞，在生活過程中得到靈感寫出的歌詞，都會寄在各式各樣的小本本裡面，這本小本本歌詞草稿也被稱為「熱狗寶典」，熱狗笑說：「如果這本不見，我會去自殺。」