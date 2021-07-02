彰化縣2日起針對75至84歲造冊長者施打美國捐贈的莫德納疫苗，彰化醫院在戶外遮陽棚停車場區規畫戶外施打區、留觀區，除有病床氧氣筒待命，還貼心設置流動廁所，體貼來打疫苗的長者，動線十分流暢也拉長人與人的距離避免群聚，讓長者大讚貼心。（院方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣2日起針對75至84歲造冊長者施打美國捐贈的莫德納疫苗，彰化醫院在戶外遮陽棚停車場區規畫戶外施打區、留觀區，除有病床氧氣筒待命，還貼心設置流動廁所，體貼來打疫苗的長者，動線十分流暢也拉長人與人的距離避免群聚，讓長者大讚貼心。（院方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣2日起針對75至84歲造冊長者施打美國捐贈的莫德納疫苗，彰化醫院在戶外遮陽棚停車場區規畫戶外施打區、留觀區，除有病床氧氣筒待命，還貼心設置流動廁所，體貼來打疫苗的長者，動線十分流暢也拉長人與人的距離避免群聚，讓長者大讚貼心。（院方提供／謝瓊雲彰化傳真）

第一批美國捐贈的莫德納疫苗，中央分配給彰化縣5萬5千多劑，2日起全縣同步對列冊75歲以上長者施打，衛福部彰化醫院兩天共施打1000多劑，院方規畫戶外施打區，並採取長者就定位由醫護移動的宇美町式施打法，還在場邊設置了2個流動廁所，並把留觀區設在遮陽棚停車場內，讓長輩們直呼好貼心。

針對75歲到84歲長者疫苗施打通知單已由村里長發送完畢，多數長者由家中晚輩陪同帶著通知單依指定時間到場等候。黃姓長者表示，衛生局直接造冊、他接到里長通知單就來打，這樣很好，不用像上次電話打爆衛生所，也打不到疫苗的大混亂。劉姓阿嬤則說，雖然心頭還是有點怕怕的，擔心會不會有副作用，但實際上來打疫苗的過程讓人很安心，過程不用預約也不用排隊很貼心。

彰化醫院表示，除了長輩施打座位拉開距離，留觀區座椅也拉長距離，避免群聚；場邊還設置了1個身障專用及1個一般的流動廁所，方便有需要的長輩用。除了戶外施打區有遮陽棚，長輩打完疫苗後的30分鐘，也待在有遮陽棚的停車場內等候，不會太熱，並放置2張病床和氧氣筒，以備不時之需。

對於乘車而來的行動不便長輩，彰化醫院的醫護人員也主動上前關懷，並由醫師直接到車子旁評估，再由護理師施打疫苗，在旁準備氧氣筒待命，整個過程，長輩完全不必下車，原地在車上留觀30分鐘就可返家。