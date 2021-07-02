今年5月間玉山大火，造成龐大損失。林務局今天說，此案初估救災支出、造林地費用及生態價值已逾億元，將創下林務局求償金額新高。

NCC專門委員喬建中5月假日登山意外引發玉山森林火災，NCC今天表示，已將喬建中調離原本職務，改為支援秘書室總務業務，不再領有原本法制加給，也主動函送監察院。而喬建中涉嫌玉山大火造成的損失，求償作業則正在依法進行中。

農委會林務局副局長廖一光接受中央社記者電話訪問時指出，玉山大火受災面積70幾公頃，迄今僅初估3大項損失合計逾億元，「會超過」民國90年曾求償新台幣1億元的金額，而民國90年案件原為林務局最高求償金額。

民國90年林務局東勢林區管理處轄屬大甲溪事業區第23林班與當地農場果園交界處發生森林大火，時值2月中台灣氣候乾旱，風又大，引發火災，受災面積超過80公頃，為林班地，被害樹種以台灣二葉松為主，求償1億元，但最後判賠約2000萬元。

他說明，3大類求償金額分別為一、救災出動人事、設備的支出；二、燒到政府早期的造林地費用，即損失的林木價值。三、生態系服務價值，包含生物多樣性、提供野生動物棲地、提供遊客登山遊憩的價值等受損害。

他並說，下週將委託律師，會再評估、討論，求償金額以最後遞出的民事求償告訴書上的金額為主。

記者追問，通常考量最後判決金額可能會打折，金額有可能再增加。對此，廖一光未否認，但他也說，跟律師討論時，還要再了解此案的刑事調查進度，因為林務局提出的求償是以刑事附帶民事方式進行，對象為嫌疑人、當事人，此案一行5人，要看刑事調查結果決定當事人。