《大嘻哈時代》導師熊仔。（三立提供）

選手PIZZALI（左起） 、林可綸AcRoss、 7LING、美麗本人 、BR。（三立提供）

台視、MTV嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》開始進入「Cypher 接力賽」，本周比賽如火如荼持續進行，競爭也更加激烈，有許多組別被導師們稱作「死亡之組」，導師熊仔一開口就嗆辣提問：「你們覺得誰會被淘汰？」剃刀蔣更開玩笑表示「就是想看到你們血流成河」，沒想到看完選手們的精彩表演，忍不住改口「不只選手如此，導師們也評到血流成河」。

節目開播至今，每位選手都有各自擁護者，其中有不少「冠軍相選手」除了獲得導師們的讚賞與肯定，在網路上更是擁有超高人氣，10年前從歌唱節目《超級偶像》出身的SOWUT曾嗆聲要當《大嘻哈時代》最後一集的最後一位選手，誓言會登上冠軍寶座，上回的表現被剃刀蔣讚他是「台灣最強饒舌歌手」，而本週的優異表演也被熊仔大讚「聲線的掌控能力真的是太厲害了，假音的時候還是很有力」。

下集比賽除了上述幾位選手外，極具冠軍潛力的還有出場總是隨身攜帶地契的潤少，被導師們賦予「地契男孩」的封號，每回總是把地契從南部帶上節目當作護身符，沒想到家人卻是看了節目播出才知道地契被帶走，連主持人J.Sheon都忍不住嘆：「狂狂狂！饒舌歌手就是狂！」而他的夢想不只成為饒舌歌手，還想當台南永康最年輕的里長，附近居民都稱他為「地下小里長」。

BR和前女友7LING被分到同一組，其他組員笑虧「歡迎收看分手擂台」，兩人在練習時互不提對方的名字，只以代名詞稱呼，也沒有眼神交流，一度讓組員擔心是否能順利完成表演，好在7LING大器表示「雖然一開始聽到分組名單滿不悅的，但表演對我來說是很專業的事情，我必須把私人恩怨放下」。

值得一提的還有年紀僅15歲參賽者青蛙，從海選開始就給評審留下深刻印象，節目開播後的表現更是一鳴驚人，光是他個人在Youtube「100秒搶進賽」的影片，至今就有超過70萬觀看次數，且影片已上架一周仍在發燒排行榜內，實力不容小覷。