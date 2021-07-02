《女神降臨》文佳煐。（衛視中文台提供）

韓國超人氣校園浪漫喜劇《女神降臨》，由韓國最大入口網站NAVER以9種語言在全球100多個國家提供瀏覽閱讀，點率早已突破40多億的同名網路漫畫所改編而成，在韓國從2020年底首播橫跨到2021年2月終演，播出期間深受年輕男女觀眾及各族群喜愛，當時更引起了不少的矚目與話題。特別是車銀優、黃寅燁、文佳煐等男女主角群讓人驚艷萬分，堪稱是2021年戀愛感爆棚的校園甜寵劇引起不少話題與回響，也改變了韓國女生對於美的看法，不需動刀打針傷身體，光靠化妝就可讓自己變美。

年僅25歲的文佳煐身高170公分擁有八等身曼妙身材，一頭飄逸長髮加上韓國女星少有的空靈氣質頗似全智賢，韓國媒體還給她冠上了「小全智賢」的封號。這次雖然她在《女神降臨》中飾演人人稱羨最高顏值的校園女神，沒想到竟是透過化妝技術變美的俗女醜小鴨！劇中不惜犧牲色相徹底卸妝扮醜裝土，「BEFORE」-「AFTER」判若兩人的外貌讓人看傻了眼而嘖嘖稱奇，特別全劇反映出現今韓國女生靠整形來維持最佳外貌的觀念早已落伍了，靠著引領世界潮流先驅的韓國美妝技術，鬼斧神工地徹底改造女生的外貌才是最上策。

值得一提的是，這次文佳煐完全豁出去，不惜犧牲色相凸顯化妝前後的反差，戴著沉重的黑框眼鏡，頂著濃濃的粗眉，還在臉上畫上痘痘與紅斑，完全沒靠特殊化妝道具，就幾乎讓大家看了完全認不出來，也因此在網路引起熱烈討論，將她和黃靜音、IU、申敏兒、金亞中等曾在戲劇中扮醜的女星相比較，冊封她是歷年來扮醜最成功的女星。

文佳煐堪稱是近來人氣超夯的韓國「學霸女星」，畢業於韓國成均館大學，特別是遺傳自擔任物理學者的父親與音樂家母親的優良血統，讓出生在德國巴登符騰堡的她，從小就精通韓英德3國語言，能文能武各項才藝樣樣精通，10歲返韓後投身演藝界，出道15年來拍過文藝愛情、恐怖懸疑，歷史古裝等各種題材戲劇，讓她磨出了精湛的演技，從童星演到配角到女主角一步一腳印穩紮穩打，去年終於熬出頭人氣大爆發，上半年度《那個男人的記憶法》首度挑大梁擔任第一女主角，去年底到今年初又在《女神降臨》中魅力四射。

該劇將自7月12日起，每週一至五晚間8點到10點在衛視中文台播出。