（取自臉書）

中正萬華區的無黨籍立委林昶佐今（2）日早上在環南市場與衛福部長陳時中、台北市長柯文哲一起開說明會時，被環南市場自治會長林勝東當面嗆聲「虧我這麼挺你，騙肖！」而過去林昶佐與這位自治會長的交情也曝光，林勝東的友人說，「像兄弟一樣的支持」！

林昶佐今天在記者會中表示，「剛剛柯文哲市長講的很多我不同意，很多防疫常識，很多人聽起來甚至覺得是廢話，不是要在這邊發脾氣，但這對我們在地來講，很多是一個月就可以做的」。

未料，林昶佐還沒說完，環南市場自治會長隨即表示，「疫情發生以來，你有替中正、萬華區百姓發言嗎?有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，你騙肖！」

這位自治會長過去有多挺林昶佐？有林勝東的友人表示，以前在餐會時，看到東哥非常挺林昶佐，總是陪同逐桌介紹、像兄弟一樣的支持。

他友人也說，能深刻理解今天被引爆的憤怒，哀莫大於心死的讓場面難看。這次疫情中的萬華與環南市場，終於得到地方與中央的共同重視與努力，不論立場，不論昨是今非，都是好事。他友人最後說，「來蹭聲量，來檢討個屁啊！」