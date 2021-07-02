針對立委何志偉提出，公股銀未盡力協助服務業年輕業者紓困，財政部表示，因應國際疫情仍嚴峻以及國內的疫情變化，會督導公股銀配合政策推動各部會的紓困措施，並持續提供自辦紓困貸款。

財政部表示，依據金管會的公告資料，去年至今年6月28日公股銀辦理各部會紓困、銀行自辦企業與個人戶的累計核准數達到29萬1117戶，核准金額達2兆9877億元，占全體銀行的69％及85％。

自6月4日政府實施紓困4.0，到6月28日止，公股銀受理申請的案件達1萬910戶，金額達1190億元；核准金額已經達1萬157戶，金額達999億元，核准比率93％及84％，顯見公股銀受疫情影響、作業能量限縮情形下，對於協助受疫情影響的企業或個人即時取得金融支援仍不遺餘力。

財政部表示，公股銀辦理紓困振興貸款，須按各中央目的事業主管機關所定紓困振興辦法，並遵循相關金融法規及銀行公會會員徵信授信準則，依授信5P原則審慎評估辦理。

目前全國疫情仍處第三級防疫警戒期間，公股銀行實施分流或居家辦公，人力相對不足之情形下，仍戮力辦理紓困業務，財政部也將持續督請公股銀行依據相關規定，基於公平待客原則下積極辦理紓困貸款，支持企業及民眾資金需求。